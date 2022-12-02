Ученики Тюменской школы тифлокулинарии угостили гостей форума #возМОЖНОсти бутербродами и пирогами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 инвалидов первой группы, в основном тотально слепые тюменцы, стали учениками Школы тифлокулинарии, которая открылась на базе колледжа производственных и социальных технологий 21 сентября. Это совместный проект Всероссийского общества слепых в Тюмени и образовательного учреждения. На IV региональном специализированном форуме #возМОЖНОсти участники проекта представили бутерброды и пироги, угостили ими гостей.

Автор проекта школы тифлокулинарии, волонтер Настасья Кохан рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что программа обучения слепых горожан направлена на социально-бытовую реабилитацию. Реализуется проект на средства Фонда президентского гранта.

"Слепым людям сложно нарезать хлеб, колбасу, они не могут увидеть, пожарились ли котлеты. И специалисты колледжа обучают их по времени и по звуку определять степень готовности блюда", - говорит она.

С октября по март 2023 года наставники будут обучать учеников школы тифлокулинарии по двум компетенциям: кулинарное мастерство и сервировка стола.

"По итогам обучения каждый участник сдает экзамен. Пройдёт конкурс званого ужина, на котором участники представят первое, второе блюдо и десерт. И в конце они получат сертификат об образовании", - сказала автор проекта.

Проект реализуется второй раз, он успешно стартовал в 2017 году. Тогда на его реализацию выделялось 500 тыс. рублей на два месяца. Как заметила Настасья, он вызвал широкий резонанс, поэтому решили его повторить.

Площадка форума – это возможность показать, что работа с инвалидами идет в разных направлениях, добавила она.

Напомним, IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти проходит в Тюмени в Легкоатлетическом манеже до 16 часов. В нем участвуют более 1 тыс. человек – это люди с ОВЗ, представители региональных и федеральных структур, бизнеса, общественных объединений инвалидов.

Анжела Лебедева