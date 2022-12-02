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Участок водопровода в районе Червишевского тракта в Тюмени ввели в эксплуатацию

Экономика, 15:08 02 декабря 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Участок водопровода в районе Червишевского тракта в Тюмени введен в эксплуатацию. Трубы из современных полимерных материалов проложили методом горизонтально-направленного бурения, сообщает Росводоканал Тюмень.

"От жителей этого района поступали жалобы на пониженное давление на верхних этажах. Для решения этой проблемы руководством компании было принято решение о перекладке водовода и "закольцовке" сетей", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Подобные работы в ноябре проведены в районе улиц Мельникайте, Трубной, Трактовой и Камышинской. Всего с начала года тюменский водоканал построил около 30 км водопроводов, в том числе 8 км сетей во дворах.

Росводоканал Тюмень является одним из лидеров в стране по обновлению сетей. В городе более 65 % водопроводных труб из современных полимеров. Напомним, что по общероссийской статистике около 60% сетей водоснабжения в стране признаны аварийными.

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# Росводоканал Тюмень

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