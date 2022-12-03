В Тюменской области проживают около 3 тысяч инвалидов по слуху

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 3 тыс. инвалидов по слуху – глухие, поздно глухие, слабо слышащие и тотально глухие – проживают в Тюменской области. На учете в Тюменском обществе глухих состоят 800 человек.

Об этом председатель Всероссийского общества глухих в Тюмени Наталья Буракевич рассказала корреспонденту "Тюменской линии" во время IV регионального специализированного форума-выставки #возМОЖНОсти, приуроченного к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Участники общества на ярмарке мастеров представили свои работы, провели мастер-классы и проконсультировали всех желающих.

"На выставке представлены работы двух участников общества, они шьют, вяжут, вышивают. Проводят мастер-классы для детей, вот недавно готовили подарки мамам ко Дню матери. Занимаются кастомизацией", - говорит Наталья.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общество глухих в Тюмени образовалось в 1944 году. С тех пор его специалисты продолжают реализовывать приоритетные направления по поддержке данной категории людей. Они помогают им с трудоустройством, оказывают информационную помощь, помогают с приобретением технических средств.

У общества есть диспетчерский центр связи, он был особо востребован в пандемию.

"У нас есть ансамбль, девочки поют жестовые песни. На следующий год в сентябре они летят в Хабаровск на всероссийский конкурс. Два года назад были лауреатами, заняли первые, вторые места среди 84 регионов", - поделилась председатель Всероссийского общества глухих в Тюмени Наталья Буракевич.

IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти – один из вариантов знакомства общества с людьми-инвалидами.

"Я сама ребенок, который вырос в семье глухих, отец – тотально глухой, а мама слабослышащая. Я с детства знаю жестовый язык, знаю их проблемы изнутри, буду помогать всем, кто обратится к нам за помощью", - подытожила Наталья Буракевич.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева