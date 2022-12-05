Жительницу Заводоуковского района лишили автомобиля за повторную пьяную езду

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Заводоуковский районный суд конфисковал и обратил в собственность государства автомобиль Chevrolet Rezzo, принадлежавший 50-летней женщине, которая повторно села в пьяном состоянии за руль. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что гражданку в марте 2022 привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишили водительских прав на 1 год 7 месяцев.

Несмотря на это, обвиняемая в октябре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по с. Новая Заимка Заводоуковского района. Правонарушение пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов, лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, конфисковал ее автомобиль в пользу государства.