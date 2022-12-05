На 10 % увеличилось количество участников взаимной торговли Тюменской области со странами ЕАЭС

| Фото: utu.customs.gov.ru | Фото: utu.customs.gov.ru

На 10 % увеличилось количество участников взаимной торговли Тюменской области со странами ЕАЭС в 2022 году. Предприниматели активнее стали пользоваться отсутствием таможенных платежей при купле-продаже и перемещении товаров между государствами экономического союза, сообщает Тюменская таможня.

Но в ведомстве отмечают и увеличение нарушений по предоставлению форм учета перемещения товаров. За 10 месяцев таможенники возбудили 237 таких административных дел, а всего предприниматели подали 8 тыс. 630 статформ.

Согласно правилам, статистическая форма учета направляется таможенному органу не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка или получение товаров. Документ можно подать в электронном виде через онлайн-сервис "Личный кабинет участника ВЭД", его регистрация занимает пару минут.