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На 10 % увеличилось количество участников взаимной торговли Тюменской области со странами ЕАЭС

Экономика, 17:49 05 декабря 2022

utu.customs.gov.ru | Фото: utu.customs.gov.ru

На 10 % увеличилось количество участников взаимной торговли Тюменской области со странами ЕАЭС в 2022 году. Предприниматели активнее стали пользоваться отсутствием таможенных платежей при купле-продаже и перемещении товаров между государствами экономического союза, сообщает Тюменская таможня.

Но в ведомстве отмечают и увеличение нарушений по предоставлению форм учета перемещения товаров. За 10 месяцев таможенники возбудили 237 таких административных дел, а всего предприниматели подали 8 тыс. 630 статформ.

Согласно правилам, статистическая форма учета направляется таможенному органу не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведена отгрузка или получение товаров. Документ можно подать в электронном виде через онлайн-сервис "Личный кабинет участника ВЭД", его регистрация занимает пару минут.

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# ЕАЭС , таможня

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