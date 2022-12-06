Капитальный ремонт поликлиники в Викуловском районе завершат летом 2023 года

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Более 95 млн рублей выделено на ремонт поликлиники в Викуловском филиале областной больницы № 4 Ишима из федерального бюджета в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Работы закончат в июне 2023 года, сообщает региональный департамент здравоохранения.

На сегодняшний день бригада обновила кровлю здания, заменила оконные блоки, выполнила утепление корпуса. Продолжаются внутренние инженерные работы по приведению коммуникаций в нормативное состояние. В здании полностью заменят системы отопления, электро и водоснабжения, а также сети связи.

По словам главного врача ОБ № 4 Вячеслава Афанасьева, подрядчик проверенный, в 2021 году успешно завершил капитальный ремонт лечебных учреждений в Абатском и Армизонском районах.

После ремонта в поликлинике увеличится площадь зоны ожидания для пациентов, изменится расположение регистратуры и она станет открытой.

Более 10 тыс. взрослых жителей Викуловского района смогут получать амбулаторно-поликлиническую помощь в обновленном лечебном учреждении.