Кафе "Мельница" с. Абатского стало лучшим гастрообъектом Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кафе "Мельница" с. Абатского стало лучшим гастрообъектом Тюменской области. Проекты в сфере туризма малых территорий Тюменской области отметили в рамках открытого public-talk "Капитаны бизнеса: брендинг территорий Тюменской области" в мультицентре "Контора пароходства" 6 декабря.

Руководителю заведения Олесе Колмаковой передали диплом и сертификат на разработку гастрообъекта.

Всего организаторы выделили девять подноминаций. "Это не конкурс. Через народное голосование мы продвигали ваши продукты, чтобы люди знали о том, что такие места есть. Конечно, те, кто только начинают бизнес, могут получить консультацию у вас. Я знаю, что вы никогда никому не откажете. Те новички, которые будут заходить в этот бизнес, обязательно проведут с вами какое-то время, не сделают тех ошибок, которые вы делали на старте", — отметила президент Союза Торгово-промышленной палаты Тюменской области, советника главы региона Ольга Езикеева.

Лучшим объектом этнографического туризма стал Центр национальных культур "Арт-Вояж". Учреждение культуры победило в конкурсе с небольшим отрывом от этностойбища "Увас мир хот", расположенного в дер. Кыштырла.

Лучшим проектом экологического направления стала региональная эколого-краеведческая экспедиция "ЧИР". В подноминации "Лучшая туристическая база" победил термальный парк "Фешенель". Его руководитель Алексей Балакин отметил, что приятно получать высокую оценку. "Это не стоит воспринимать как личную оценку. Руководство региона внимательно следит за нами всеми, помогает и очень нас ценит", — сказал он.

Гостиницы соревновались друг с другом в подноминации "Лучшее средство размещения". В лидерах оказался гостиничный комплекс "Ретро", размещенный в Ялуторовске. Руководитель Андрей Шустов получил сертификат на проведение классификации гостиницы.

Территория семейного отдыха "Фазенда" дер. Насекина стала лучшей в конкурсе сельских усадеб в подноминации "Лучший гостевой дом", обойдя гостевой дом "Памфил" и других участников. "Наверное, наша подноминация показала всем участникам будущих конкурсов, как нужно действовать, привлекать гостей. Наши гости до последнего дня звонили нам и интересовались: "Вы победили?". Да, мы победили", — сказала руководитель "Фазенды" Татьяна Гаврилова.

Лучшим производством на малых территориях признали крафтовую сыроварню "Сырник". Агротуристический комплекс "Золотая подкова" в Тобольском районе получил награду в подноминации "Лучший объект агротуризма". Рекреационная зона на оз. Марухи стала лучшим объектом туризма малых территорий с комплексом услуг.

Отметим, 6 декабря назвали самую красивую деревню Тюменской области. Ей признали Черную речку в Тюменском районе.

Инна Пахомова