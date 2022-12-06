Черная речка признана самой красивой деревней Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Черная речка завоевала первое место в номинации "Самая красивая деревня Тюменской области". Итоги подвели на открытом public-talk "Капитаны бизнеса: брендинг территорий Тюменской области" в мультицентре "Контора пароходства" 6 декабря.

Второе место присудили с. Суерка Упоровского района. На третьем месте - с. Каменка Тюменского района.

Село Покровское Ярковского района оказалось на четвертой строчке. Пятое место присудили с. Червишево Тюменского района.

Далее расположились села Калмакское Армизонского района, Огнево Казанского района, Новолыбаево Заводоуковского городского округа, Тарманы Нижнетавдинского района, Тугалово Уватского района.

Приз зрительских симпатий вручили Казанскому району, откуда пришло много заявок на конкурс.

"Деревни – нечто атмосферное, сакральное, таинственное. У нас много интересных мест. Помню, как с главой Ярковского района впервые приехали в село Иевлево, как в Нижнетавдинском районе открывали для туристов село Ипкуль. В Тобольском районе, в деревне Русские Медянки, есть агрокомплекс "Золотая подкова". Из перечисленных названий деревень можно сделать бренд и таким образом продвигать свою территорию", – сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В конкурсе участвовали 33 деревни. Их привлекательность оценивалась по степени благоустройства, наличию важных туристических объектов, активности местных жителей и другим параметрам.

Инна Пахомова