Тюменские школьники знакомятся с креативными индустриями по четырем направлениям

| Фото: vk.com/tarkitmn | Фото: vk.com/tarkitmn

Школа креативных индустрий "Мастера" – проект Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) – выиграл конкурс регионального департамента труда и занятости "Трудоустройство и подбор персонала". Авторы получили субсидию 220 тыс. рублей. Участниками проекта стали 20 школьников с особенностями здоровья и находящиеся в сложной жизненной ситуации.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

С августа 2022 года школьники постигают азы креативных индустрий на базе действующих предпринимателей.

"Профориентационную программу реализуем по четырём направлениям: мода и швейное дело – руководитель мастерской "Катя и все ее платья" Екатерина Макарова; деревообработка – партнер 3D-lab; тепличное хозяйство и гидропоника - на базе ГАУ Северного Зауралья; гастрономия – партнер "Тесла бургер". Все практические занятия проходят на производственных площадках, то есть они успели пошить, поработать с деревом, выращивали растения, готовили бургеры", - говорит Алексей.

У проекта есть отдельный трек – работа с родителями. Эксперты, психологи проводят с ними занятия, лекции, в том числе онлайн. Проект заканчивается в конце года.

"На следующий год хотим сохранить детское направление в креативных индустриях. Расширить, увеличить число индустрий. И планируем оказывать содействие в трудоустройстве детей, которые проходят первичную трудовую пробу", - поделился гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Анжела Лебедева