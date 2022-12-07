Тюменец отработает 380 часов за пьяное вождение без прав

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Наказание в виде 380 часов обязательных работ назначил суд жителю Тюмени за вождение автомобиля без прав и в нетрезвом виде. Также его лишили права управлять транспортом на три года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в августе и сентябре 2022 года мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами, и осознавая, что находится в состоянии опьянения, ехал на автомобиле Daewoo Nexia по улицам Тюмени, пока его не задержали сотрудники полиции.

В суде тюменец пояснил, что признает свою вину в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении мужчины 1976 года рождения и признал его виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.264.1, ч.1 ст.264.1 УК РФ.