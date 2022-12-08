В Тюмени обязали подрядчиков заменять автобусы, не вышедшие на маршрут из-за морозов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусы, не вышедшие на маршрут из-за морозов в Тюмени, подрядчики обязаны заменять, сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия" о сбоях в работе некоторых маршрутов в первые холодные дни в городе.

Ситуацию с общественным транспортом в Тюмени мониторят и анализируют ежедневно. На маршруты, где работают автобусы малого класса, перераспределили большие автобусы, которые ранее были задействованы в летнем расписании.

"Мы постоянно мониторим социальные сети, обращаем внимание на комментарии о маршрутах, с которыми были проблемы. В конце ноября, когда случилось резкое похолодание, некоторые перевозчики оказались неготовы к таким температурам. Мы не принимаем отговорки, связанные с климатическими условиями. Четкая задача, которая определена для каждого перевозчика, - выполнение согласованного графика до минуты. В первые дни, несмотря на морозы, была проведена работа со всеми подрядчиками, перевозчиками. Все технические вопросы решили. Мы поставили задачу, чтобы круглосуточно работали смены, отвечающие за выпуск транспорта на линию", — сказал Руслан Кухарук.

Власти предупредили недобросовестных подрядчиков о готовности пойти на крайние меры — вплоть до расторжения действующих договоров. Дополнительное требование к перевозчикам — заменять автобусы, которые не вышли на линию по тем или иным причинам.

Чтобы отслеживать движение автобусов, жители могут воспользоваться приложением "Тюменский транспорт". Количество обращений по этой теме сократилось, но перевозчикам не стоит расслабляться, подчеркнул Руслан Кухарук.

Отметим, в 2022 году для Тюмени купили 83 современных автобуса.

Инна Пахомова