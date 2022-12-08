Опыт Нефтегазового кластера вошел в число успешных практик в сразу двух министерств

| Фото: Нефтегазовый кластер Тюменской области | Фото: Нефтегазовый кластер Тюменской области

Опыт Нефтегазового кластера вошел в число успешных практик в Минпромторга и Минэкономразвития. Эксперты отметили, что залог успеха кластера в модели работы, которая включает сразу несколько направлений, сообщает Нефтегазовый кластер.

"У нас понятная и последовательная программа действий с конкретными и быстрыми решениями", - прокомментировал руководитель центра кластерного развития Тюменской области Герман Прочный.

В числе направлений отмечены стратегическое партнёрство с заказчиками ПАО "Газпром нефть" и "Газпром". В Кластере состоят 9 дочерних обществ корпораций. Выстроена прямая система взаимодействия между участниками. Она позволяет эффективно решать технологические вызовы отрасли. Особое внимание уделяется развитию, построению системы эффективных поставщиков.

Что также важно, действуют меры стимулирования. К примеру, тюменский промышленный кэшбэк для недропользователей, закупающих продукцию и услуги у участников Кластера.