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В Тюмени в ноябре на свет появились 1 тыс. 46 малышей

Общество, 10:56 09 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

1 тыс. 46 малышей появились на свет в Тюмени в ноябре. Всего за 11 месяцев 2022 года в областном центре родились 11 тыс. 923 ребенка, сообщает комитет ЗАГС Тюмени.

Количество свадеб в ноябре 2022 года составило 874. В этот же месяц 2021 года брак в Тюмени зарегистрировала 421 пара.

По данным на январь-ноябрь 2022 года выдано 7 тыс. 688 свидетельств о браке. За аналогичный период 2021 года в Тюмени появились 6 тыс. 393 семьи.

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