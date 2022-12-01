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В музеях Ялуторовска проходит фестиваль "Декабристские вечера"

Общество, 15:37 10 декабря 2022

организаторов фестиваля "Декабристские вечера" | Фото: организаторов фестиваля "Декабристские вечера"

Областной фестиваль "Декабристские вечера" проходит в музеях Ялуторовска. Влияние личности на ход истории обсуждают участники мероприятий, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

10 декабря в доме декабриста М.И. Муравьева-Апостола гостей ждет салонный вечер, на котором запланирована встреча с поэтами, музыкальные произведения в исполнении талантливой молодежи, традиционные для салонных вечеров ХIХ века игры и развлечения. Участники творческого объединения "Созвучие" из Тюмени покажут сцены, посвященные декабристам и их окружению, из музыкально-исторического спектакля-перформанса "Кадры хроники Тюмени".

13 декабря в музее "Торговые ряды" состоится презентация выставки "Декабристы. Точки на карте".

А завершатся мероприятия в День памяти декабристов - 14 декабря. На Духовно-мемориальном комплексе участники фестиваля смогут присоединиться к Всероссийской акции "Свеча памяти".

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# декабристы , фестиваль , Ялуторовск

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