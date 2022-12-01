50 подразделениям доставили гуманитарную помощь волонтеры из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

50 подразделениям в зоне СВО, которые проходили подготовку в Тюменской области, оказали помощь волонтеры фонда "Путевка в жизнь". Об этом во время подведения промежуточных итогов проекта "Тебя ждут дома" рассказал президент фонда Олег Мисько в Тюменском технопарке 12 декабря.

"Все слышат, что что-то отправляется в зону СВО, какая-то помощь, но многие не понимают, что и куда. Поэтому местное командование приняло решение выделить своего представителя, чтобы он непосредственно общался с фондами, с теми, кто собирает помощь. И в первый раз этот человек сопровождал наших волонтеров, чтобы не было никаких посредников и груз доставлялся до места назначения", — добавил Олег Мисько.

С первой партией гуманитарной помощи были отправлены отопительное оборудование, бензопилы, теплая одежда, экипировка, снаряжение, медицинские изделия и препараты, сигареты, мужские средства гигиены, нательное белье, продукты с длительным сроком хранения, кондитерские изделия и другие необходимые бойцам вещи. Кроме общих посылок были отправлены индивидуальные от родственников мобилизованных.

"Все равно кто-то должен поехать, мы решились. С нами было военное сопровождение. И впечатления я получила разные, но сердце кровью обливалось, когда видела наших родных ребят. Однако сейчас я точно знаю, что вещи, которые здесь собрали, точно дошли до адресатов. Зашли мы и в школу в ЛНР. Подарили ребятишкам, которые еще учились, сладости. Ребята и солдаты были рады этим посылкам", — рассказала один из волонтеров проекта Халиса Аюпова.

Как отметила руководитель проекта Ольга Чупрунова, груз был доставлен за шесть дней. "Это очень быстро, не было никаких перегрузок. И буквально на шестой день нам родственники бойцов сказали, что посылки дошли", — добавила она.

Кроме этого Ольга Чупрунова подчеркнула, что сейчас фонд в поиске полноприводной машины, которая могла бы передвигаться по бездорожью.

"Пусть будет "Нива" или УАЗ старенький, главное, чтобы была на ходу. Мы бы тогда расширили зону возможности доставки посылок, в другие полки, куда очень много ушло тюменцев. Если у наших жителей такая возможность есть, просим написать или позвонить в наш фонд", - подчеркнула координатор проекта.

Следующая гуманитарная помощь будет отправлена 19 декабря. Присоединиться к проекту можно в группе фонда во ВКонтакте. Здесь же размещены адреса пунктов приема.

Виктория Макарова