Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Вербной в Тюмени до конца января
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Срок прекращения движения машин на участке автомобильной дороги ул. Вербная от дома № 1 до здания № 1а продлен до 31 января 2023 года, сообщает администрация Тюмени.
Причина – производственная необходимость при реконструкции напорных канализационных коллекторов.
| Фото: администрация Тюмени
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.
Схемы объезда: улицы Чекистов и 50 лет Октября.