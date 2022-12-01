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Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Вербной в Тюмени до конца января

Общество, 19:43 14 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок прекращения движения машин на участке автомобильной дороги ул. Вербная от дома № 1 до здания № 1а продлен до 31 января 2023 года, сообщает администрация Тюмени.

Причина – производственная необходимость при реконструкции напорных канализационных коллекторов.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

Схемы объезда: улицы Чекистов и 50 лет Октября.

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# автомобилисты , дорожное движение

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