Автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Вербной в Тюмени до конца января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок прекращения движения машин на участке автомобильной дороги ул. Вербная от дома № 1 до здания № 1а продлен до 31 января 2023 года, сообщает администрация Тюмени.

Причина – производственная необходимость при реконструкции напорных канализационных коллекторов.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

Схемы объезда: улицы Чекистов и 50 лет Октября.