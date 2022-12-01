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Тюмень принимает Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров

Спорт, 12:29 15 декабря 2022

ГАУ ТО «ЦСП» | Фото: ГАУ ТО «ЦСП»

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам стартовали в Тюмени 15 декабря. Состязания проходят в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" и продлятся по 20 декабря, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие в них принимают около 400 лыжников 40 регионов России - юниоры и юниорки 19-20 и 21-23 лет. Честь Тюменской области защищают 44 спортсмена.

15 и 16 декабря участников ждет спринт классическим стилем на дистанции 1,7 км. 17 и 18 декабря пройдут индивидуальные гонки свободным стилем, на 19 и 20 декабря запланированы масс-старты свободным и классическим стилем.

Следующим стартом для спортсменов станет Первенство России по лыжным гонкам в возрастной категории 21-23 года. Соревнования пройдут в Тюмени с 7 по 13 февраля.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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