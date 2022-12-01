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В Тюмени организовали праздник для семей мобилизованных железнодорожников

Общество, 16:47 15 декабря 2022

Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Праздник для семей мобилизованных, проходящих военную службу в зоне СВО, состоялся в Тюмени. Секретарь регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов и заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев поздравили мам и детей с наступающим Новым годом и вручили подарки.

Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи провели для малышей игровую программу, завершением мероприятия стало чаепитие, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"На таких встречах всегда интересуюсь — какие сложности есть у семей и в чем мы можем их поддержать. "Единая Россия" помогает решить бытовые и юридические вопросы, наша молодежь и "серебряные" волонтеры берут на себя часть забот о детях, например, отводят в сад или школу, на дополнительные занятия. Встречи с женами мобилизованных и раненых жителей Тюменской области не ограничатся только новогодним праздничным периодом, мы и в дальнейшем будем им помогать и поддерживать", - сказал Андрей Артюхов

Анатолий Коротаев отметил, что важно уделять внимание семьям военнослужащих.

"Наши ребята с честью выполняют свой долг, они оставили дома самое дорогое, что у них есть — своих любимых жен и детей. Сегодня наша прямая обязанность позаботиться о них, мужчины должны знать, что с их семьями все в порядке. Мы ждем наших железнодорожников домой с победой", - заверил Анатолий Коротаев.

Жена одного из железнодорожников, Анастасия, пришла на праздник с сыновьями, она также уверена, что несмотря ни на что, у детей должен быть праздник.

"Муж был мобилизован в конце октября, прошел обучение и несколько дней назад прибыл в зону СВО. Конечно, есть и волнение и тревога за него, поэтому сейчас очень важно получать хорошие эмоции, и сегодняшний праздник поднял настроение и мне, и детям", - поделилась Анастасия.

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# Андрей Артюхов , военнослужащие , Единая Россия , праздник

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