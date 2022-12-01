В Тюменской области цены на продукты снизились на 2,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области цены на продовольственные товары снизились на 2,5 %, на непродовольственные товары - на 1,4 %, услуги - на 0,2 % по итогам ноября 2022 года. Инфляция снизилась на 1,6 процентных пункта - до 7,4 % против 9,0 % в октябре, сообщает региональный департамент экономики.

Удешевление товаров непродовольственной группы в регионе явилось следствием сдержанного спроса потребителей, а также налаживанием механизма параллельного импорта.

В УФО цены в ноябре снизились на 0,7 %, в России - на 0,6 %.

По итогам января-ноября уровень инфляции в Тюменской области составил 10,5 %, что ниже среднего значения по России на 3,4 процентных пункта.

"Снижение цен во многом обусловлено удешевлением непродовольственных товаров. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем снизился на 1,4 пункта - до 3,4 процента", - говорят эксперты.

По этому показателю в ноябре Тюменская область заняла первое место в рейтинге среди субъектов РФ.