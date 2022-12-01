На ЗапСибНефтехиме заменили импортное ПО собственной разработкой

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

На тобольском предприятии СИБУРа внедрили новое программное обеспечение для цифрового инструмента ЭКОНС. Это система поддержки принятия решений и главный помощник операторов для повышения эффективности процессов. Новая платформа сделала ЭКОНС более доступным для пользователей.

"Ранее на предприятии использовался зарубежный аналог, - сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим". - Новая цифровая платформа "ЭКОНС" является собственной разработкой компании, что обеспечивает ей ряд преимуществ. Техподдержка работоспособности платформы осуществляется собственными силами, без участия зарубежных партнеров. Этот факт гарантирует независимость и стабильность работы, как самой платформы, так и в целом цифрового продукта".

"ЭКОНС", по словам менеджера направления "Продвинутая аналитика" Даниэля Кувшинова, самый масштабный цифровой продукт на ЗапСибНефтехиме, который применяется на всех ключевых производствах.

"Это глобальная система визуализации ключевых технологических параметров, которая помогает персоналу производства вести режим с максимально возможной экономической эффективностью, - подчеркнул он. - Операторы видят, как выбранный ими режим технологического процесса прямо сейчас влияет на экономику предприятия в режиме реального времени на своих мониторах. ЭКОНС – лидер по экономическому эффекту, совокупно с начала внедрения продукта, он превысил 1,7 млрд рублей".

По оценке специалистов, среди преимуществ новой цифровой платформы ее понятность и доступность для производственного персонала - ключевых пользователей "ЭКОНС". Именно на их запросы опиралась команда разработки, создавая "цифровую новинку". Показатели, выводимые на виджеты, как и сами панели, формируются под каждое производство исходя из его специфики. На мониторах оператора виджеты складываются в общую картину эффективности производства по принципу конструктора, который оператор собирает самостоятельно.

"Новая цифровая платформа имеет интуитивно понятный и дружелюбный интерфейс. Пользователь может самостоятельно вносить корректировки в имеющиеся виджеты, создавать новые, для этого не нужно быть IT-специалистом. Процесс создания панелей из виджетов посилен любому пользователю, кто прошел соответствующее трехдневное обучение" - объясняет эксперт направления "Продвинутая аналитика" Марина Рулинская.