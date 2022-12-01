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Ночной пожар уничтожил жилой дом в Тюменском районе

Происшествия, 10:49 17 декабря 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожар в частном двухэтажном доме произошел с. Кулаково Тюменского района в ночь на 17 декабря, сообщает региональное МЧС. Вызов поступил на пульт дежурного в 19 часов 58 минут.

На место прибыли сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда. Огнем был поврежден жилой дом с хозяйственными постройками на площади 300 кв. м, а также фасад соседнего дома. Общая площадь пожара - 315 кв. м.

Пожар был ликвидирован в 23 часа 08 минут. На месте вызова работали 10 единиц техники и 29 человек личного состава. Обошлось без пострадавших, причина пожара и причиненный огнем ущерб в настоящее время устанавливаются.

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# пожар , управление МЧС по Тюменской области

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