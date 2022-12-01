За год 1 тыс. 595 тюменцев попали в больницу с инсультом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 595 пациентов поступило с инсультом в Областную клиническую больницу №2 за 10 месяцев 2022 года.

Опасность заболевания заключается в том, что жизнь человека, который оказался в таком состоянии, зависит от того, насколько быстро он окажется в стационаре, рассказала врач-невролог ОКБ №2 Оксана Дубровина.

"Инсульт – это острое сосудистое заболевание, возникающее из-за уменьшения кровотока в определенном участке головного мозга. В основном выделяют два вида инсультов: ишемический появляется в результате закупорки просвета сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой и геморрагический – при разрыве стенки сосуда", – объяснила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" врач.

По ее словам, риск возникновения инсульта значительно повышается после 55 лет. Усугубить ситуацию могут такие факторы, как неконтролируемая артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и нарушение липидного (жирового) обмена, заболевания сердца, в том числе нарушение ритма сердца, сахарный диабет, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, острые стрессы.

При подозрении на инсульт нужно провести тест "лицо-рука-речь". Попросить улыбнуться для выявления асимметрии лица, вытянуть перед собой две выпрямленные руки, одна из них, возможно, опускается или не поднимается совсем. Также нужно спросить у человека ФИО, адрес, время года – для выявления нарушения речи и ориентацию во времени и пространстве.

Как рассказала Оксана Дубровина, существует первичная и вторичная профилактика. Первая касается модификации образа жизни. Речь идет о правильном рациональном питании, снижении количества употребляемой соли, снижении веса при избыточной массе тела, отказе от вредных привычек. Важно также уделять внимание коррекции артериальной гипертензии, приему препаратов при сахарном диабете и заболеваниях сердца. Женщинам необходимо следить за приемом оральных контрацептивов только по назначению гинеколога.

Вторичная профилактика нужна каждому пациенту после перенесенного инсульта. Программа профилактики повторного инсульта разрабатывается индивидуально. Она включает в себя мероприятия первичной профилактики, а также медикаментозную терапию – антитромботические препараты (антиагреганты и антикоагулянты), статины (препараты для коррекция уровня холестерина в крови), гипотензивные препараты, хирургическое лечение (каротидная эндартерэктомия – удаление атеросклеротических бляшек из сонных артерий).