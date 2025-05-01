Ботов-экскурсоводов для Эрмитажа создают в тюменской компании

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ботов-экскурсоводов для Эрмитажа создают в тюменской компании ОКАС. Программа способна понимать вопросы, отвечать на них и беседовать с посетителями. Его разработкой заняты математики, психологи, лингвисты и другие специалисты.

Об этом сообщил гендиректор ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) Вадим Филиппов.

"Мы развиваем направление, которое копирует кортикальную колонку мозга человека, функции гипокампа. Используем все глубокие наработки по нейросетям. Если с нашими агентами столкнуться в сети, вряд ли вы поймете, что это искусственный интеллект. Они расскажут, почему любят конкретно этих, а не иных домашних животных. Где они были в отпуске последний раз и что они думают обо всем на свете. Они должны быть компетентны, эмоциональны, придерживаться определенной жизненной позиции, хотя это неважно. Система не скрывает, что это ИИ", - рассказал Вадим.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Разработкой продуктов с применением искусственного интеллекта ОКАС занимается 10 лет. За это время создано множество продуктов. В их числе — корпоративные агенты, чат-боты, которые консультируют сотрудников, клиентов компаний. Специалисты создают системы по поддержке репутации компаний в социальных сетях. Нейросетевые установки контролируют практически все мессенджеры и соцсети.

Потребителями продукции от тюменцев являются ведущие ресурсоснабжающие и перерабатывающие компании страны, МФЦ, контакт-центры и другие.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В ОКАС трудятся более 100 сотрудников, среди которых математики, программисты, инженеры, нейробиологи, психологи, лингвисты и другие. Помимо взрослых, в процессы разработки продуктов привлекают подростков. Они в основном занимаются дата-сетами по речи.

Внутри компании работает мощный компьютерный кластер, который позволяет создавать решения для клиентов в облаке.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области все больше компаний разной направленности начинают применять искусственный интеллект. Именно этой теме будет посвящен форум "День предпринимателя" 27 мая. Кроме того, экспертом одной из площадок станет ИИ.

"Во время форума мы поговорим о трендах, о многополярности, о том, как сегодня предпринимателю вообще использовать искусственный интеллект. Он открывает для компаний новые возможности – повышение конкурентоспособности, снижение издержек, оптимизация производственных процессов и многое другое", - рассказала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Чаще всего нейросетевые технологии в Тюменском регионе используют в креативных индустриях, примерно 43 %.

Подробная программа форума – на сайте.

Анжела Лебедева