В Тюмени стартовал Всероссийский слет волонтеров-поисковиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский слет волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей, стартовал в Тюмени в центре "Алые паруса" 21 мая. Обучение у инструкторов МЧС России, сотрудников следственного комитета и МВД РФ пройдут 250 человек из 54 регионов страны.

"Каждый из вас занимается благородным делом, и в вашей работе крайне важна поддержка товарищей. Поисковикам, может быть, в большей степени, чем многим другим людям, знакомо чувство долга, справедливости, риска и опасности, при этом понимание высочайшей ответственности своего дела", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов на открытии отметил, что уровень волонтеров высокий, и он постоянно растет. Однако необходимо, чтобы все были подготовлены и четко выполняли командные задачи.

"Значимость волонтерской помощи в чрезвычайных ситуациях сложно переоценить. Это действительно мощная сила. Они здесь по зову сердца. Мы по поручению министра МЧС России работаем с поисковиками уже много лет. Работаем над тем, чтобы по всей стране была единая система и методики подготовки. Чем лучше мы их подготовим сегодня, тем больше и быстрее они помогут нам завтра. В Тюменской области благодаря губернатору организована профессиональная команда волонтеров, которые показали себя в прошлом году на паводке, - работали очень скоординированно. Их опыт мы с участниками изучим на слете", - добавил он.

Организаторы – Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям – подготовили насыщенную программу. Она предусматривает теоретическую и практическую часть. Занятия по оказанию первой медицинской помощи, картографии, тактике и другим направлениям пройдут 21 и 22 мая. 23 мая начнутся масштабные учения по поиску пропавшего человека в условиях, максимально приближенных к реальности.

26 мая пройдёт форум, где обсудят, с какими трудностями сталкиваются поисковые отряды и как их решать на практике. Вместе с ведомствами участники поговорят о том, как привлекать добровольцев к помощи при чрезвычайных ситуациях и многом другом.

"Разделение на команды в целом хорошо, но мы хотим, чтобы все сплотились вокруг одной общей цели – помогать искать людей, участвовать в чрезвычайных ситуациях. Поэтому мы в этом году и пригласили другие регионы, чтобы перенять их практику, посмотреть, как они работают, и ввести в нашу экосистему. Сейчас, помимо поиска, наши волонтеры оказывают гуманитарную помощь, также мы хотим начать принимать участие в пожаротушении и помогать при других чрезвычайных ситуациях. Ведь мы позиционируем себя как помощники правоохранительных органов, органов власти. И мы проводим учения, чтобы действовать скоординированно и эффективно", - заявил руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

Маргарита Ивановская рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что приехала на слет из Иркутской области. К волонтерскому движению девушка присоединилась три года назад.

"Волонтерство для меня – это зов души. Мне нравится помогать людям, ничего не прося взамен. Здесь хочу получить опыт от других волонтеров, возможно, чему-то научить, потому что мы тоже организовываем свои учения, я сама провожу в школах лекции. А вот на реальных активных поисках опыта у меня пока мало. Выходила всего пару раз, поэтому интересно научиться чему-то новому", - пояснила она.

Напомним, что в декабре 2024 года Тюменская область и Национальный центр помощи детям заключил соглашение о сотрудничестве.

Виктория Макарова