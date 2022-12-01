На полях Тюменского района в 2022 году собрали более 47 тыс. тонн зерна

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Более 47 тыс. тонн зерна собрано на полях Тюменского района в 2022 году. Это

в два раза больше показателей прошлого года.

По данным начальника управления АПК района Алексея Филиппова, получена рекордная урожайность зерновых и зернобобовых культур - 32,9 центнера с гектара.

"Картофеля собрано более 31 тысячи тонн, - сообщил он на совещание работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тюменского района. - Урожайность овощей на предприятиях района составила 261,3 центнеров с гектара. В 2021 году этот показатель составлял 154,2 центнера с гектара. Валовый сбор овощей открытого грунта на предприятиях в сравнении с предыдущим годом увеличился на 15 %".

Тюменский район по-прежнему остаётся одним из лидеров в производстве молока в Тюменской области. Важнейшим показателем является надой на одну корову, который по итогам 2022 года составит 6 тыс. 800 кг, что немного выше уровня прошлого года.

"Отрасль агропромышленного комплекса является одним из локомотивов экономики района, а руководители и специалисты предприятий берут на вооружение новейшие методы работы, приобретают современное оборудование, работают над повышением профессионального мастерства", - отметила глава района Светлана Иванова.

После подведения итогов, сообщает пресс-служба главы района, лучшим работникам отрасли вручили награды. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство почетными грамотами Тюменской областной думы наградили специалистов "Птицефабрики "Пышминская", по итогам соревнования среди рыбоводных организаций прудового направления дипломом первой степени наградили ООО "Пышма 96". Также за расширение сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и высокое профессиональное мастерство награду получило ООО "Ягоды плюс".