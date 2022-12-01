Тюменский нефтегазовый кластер поможет участникам экспортировать продукцию в Азию и на Восток

| Фото: vk.com/gazprom | Фото: vk.com/gazprom

Объединение крупных предприятий с малыми, выстраивание технологических цепочек, выход предприятий на рынки Азии и Востока – основные задачи, которые решает Нефтегазовый кластер Тюменской области. Модель кластера позволяет собирать все самое необходимое для решения потребностей ТЭК.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сказал по итогам совещания участников Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" 21 декабря.

"Сейчас мы смотрим и синхронизируем нашу повестку с нефтегазовыми компаниями относительно движения на Азию и Восток. Смотрим, какая страна, какими технологиями сегодня интересуются и где мы как кластер можем выступить передовиками", - отметил он.

107 участников, в том числе девять добывающих, вошли в Нефтегазовый кластер по итогам 2022 года. Одним из самых серьезных вызовов года, по мнению Андрея Пантелеева, стало импортозамещение. Возможности, механизмы, меры поддержки, которые разработал и применяет кластер, помогают решать проблемы, выходить на новый уровень развития.

"Мы помогаем на каждом этапе становления компании. Это те инструменты, которые позволят получить грант на НИОКР, дополнительные средства на покупку новых станков, шаги поддержки в строительстве завода на площадках индустриальных парков. Также получить услугу по упаковке и экспортированию. Все это сегодня, вплоть до бережливого производства, собрано вокруг кластера. И вопрос импортонезависимости решается быстрей", - заверил заместитель губернатора Тюменской области.

Нефтегазовый кластер совместно с "Газпром нефть" решил большую отраслевую проблему, напомнил Пантелеев, специалисты разработали Национальную систему подготовки и аттестации специалистов по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)". В ее основе — модернизированный курс ГНВП, построенный на отечественном опыте с учетом опыта международных систем контроля скважины. Программа соответствует требованиям федеральных норм и правил, адаптирована к условиям труда на территории страны.

"Возможность общения, оперативного нахождения решений внутри страны – функция кластера, которая вовлекает всех участников в работу", - подытожил Андрей Пантелеев.

Напомним, в планах ассоциации увеличить количество участников до 150, сохранить все действующие меры поддержки.

Анжела Лебедева