В Тюменской области программа 5 % промышленного кешбэка продолжится в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два крупнейших предприятия - "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть" - приобрели у тюменских производителей оборудование на сумму 9,6 млрд рублей и получили 5 % кешбэка. Данная мера поддержки направлена на то, чтобы стимулировать заказчика работать с тюменскими промышленниками. И она продолжится в 2023 году.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков сказал на итоговом совещании участников нефтегазового кластера в Тюменском технопарке 21 декабря.

Восемь дочерних обществ "Сургутнефтегаза" - участники нефтегазового кластера Тюменской области - в 2022 году приобрели у тюменских промпредприятий оборудование на 8,5 млрд рублей. Три "дочки" "Газпрома" - на 1,1 млрд рублей.

"Мы просубсидируем по приобретенному оборудованию более одного миллиарда рублей. Эта цифра будет расти за счет вовлеченности дочерних обществ Газпромнефти. Программа промышленного кешбэка будет работать в 2023 году, средства в бюджете уже заложены", - сказал Антон Машуков.

Еще одна крупнейшая компания сможет пользоваться промышленным кешбэком в 2023 году – НОВАТЭК. Планируется, что три его предприятия – участники кластера – смогут приобрести оборудование на сумму более 1 млрд рублей.

"Наша задача на 2023 год – стимулировать НОВАТЭК приобретать продукцию у предприятий Тюменской области. Промышленный кешбэк - эффективная мера поддержки, потому что имеет социально-экономический эффект для региона", - считает Антон Машуков.

107 участников, в том числе девять добывающих компаний, вошли в Нефтегазовый кластер Тюменской области по итогам 2022 года. Прирост составил более чем в два раза. Их годовая выручка - 2,1 трлн рублей. Более 55 тыс. рабочих трудятся на предприятиях – участниках кластера.

В планах организаторов кластера увеличить число участников до 150. Создать Центр компетенций нефтепромысловой химии, сохранить все меры поддержки.

Анжела Лебедева