Больница в Исетском заработала в штатном режиме после капремонта

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Областная больница № 13 (с. Исетское) заработала в штатном режиме после капитального ремонта. Ремонт выполнили в рамках программы модернизации первичного звена. Она предполагает высокую доступность и качество медицинской помощи в сельских районах Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Палаты, коридоры, кабинеты врачей, процедурные и операционные приняли достойный вид, в них появилась необходимая современная аппаратура", - рассказал главный врач областной больницы № 13 Сергей Катаргин.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Главная цель - повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.

"Ремонтировали второй этаж лечебного корпуса 1 и 2 терапевтических отделений.

Больница стала комфортнее не только для пациентов, но и для персонала и врачей. Созданы условия для установки и работы нового оборудования, которого приобрели в последние годы немало. Теперь все оно смонтировано и запущено в действие. Это дает новые возможности для диагностики и лечения", - отметил Сергей Катаргин.