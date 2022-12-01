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Более 12 млн рублей на благотворительном счету собрали тоболяки для помощи мобилизованным

Общество, 17:55 22 декабря 2022

Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Более 12 млн рублей было собрано на благотворительном счету для помощи тоболякам, находящимся в зоне СВО, с сентября по декабрь этого года. На эти средства была закуплена гуманитарная помощь.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Тобольска Максим Афанасьев.

Были отправлены четыре машины в учебные пункты, четыре - в зону СВО. Шесть тонн груза из более ста наименований: термобелье, фляжки, плащи влагозащитные, пенки походные, тепловизионные прицелы, квадрокоптеры, дизельные генераторы, радиостанции, газовые баллоны, печки-буржуйки, стройинструменты, аккумуляторы, перевязочные жгуты, спальные мешки, электростанции бензиновые. Также дополнительно доставлены 63 частные посылки, собранные родными мобилизованных.

"Спасибо всем, кто принимает участие в процессе. Совету ветеранов и лично Владимиру Габрусю за контроль и организацию. Парням добровольцам, многие из которых сами участвовали в спецоперации, а сейчас возят туда грузы. Спасибо нашим женщинам, за хозяйский подход к сборам. Спасибо всем, кто неравнодушен. Мы вместе", - добавил глава Тобольска.

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# гуманитарная помощь , спецоперация , Тобольск

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