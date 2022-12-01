В Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Контроль за соблюдением правил перевозки детей на автобусах усилила Госавтоинспекция Тюменской области.

Как сообщают в ГИБДД, в преддверии новогодних праздников в регионе прошло 96 организованных перевозок детей автобусами по уведомлениям, а также четыре перевозки под сопровождением нарядов ДПС, в которых участвовали более 800 детей.

Инспекторы технического надзора, а также инспекторы ДПС в ходе контроля за движением выборочно проверяют автобусы, перевозящие школьников. Всех водителей, участвующих в организованных перевозках под сопровождением нарядов ДПС, автоинспекторы инструктируют.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистов быть внимательнее, если в зоне видимости движется автобус со знаком "Дети".