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В Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей

Общество, 18:47 22 декабря 2022

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Контроль за соблюдением правил перевозки детей на автобусах усилила Госавтоинспекция Тюменской области.

Как сообщают в ГИБДД, в преддверии новогодних праздников в регионе прошло 96 организованных перевозок детей автобусами по уведомлениям, а также четыре перевозки под сопровождением нарядов ДПС, в которых участвовали более 800 детей.

Инспекторы технического надзора, а также инспекторы ДПС в ходе контроля за движением выборочно проверяют автобусы, перевозящие школьников. Всех водителей, участвующих в организованных перевозках под сопровождением нарядов ДПС, автоинспекторы инструктируют.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистов быть внимательнее, если в зоне видимости движется автобус со знаком "Дети".

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# автобусы , дети , дорожная безопасность , пассажироперевозки

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