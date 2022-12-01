  • 25 декабря 202225.12.2022воскресенье
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Общественники Тюменского района познакомились с туробъектами Червишево

Экономика, 16:34 25 декабря 2022

Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Общественники Тюменского района познакомились с обсерваторией и аквафермой в Червишево. Эти и другие объекты входят в туристические маршруты муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Отрыла импровизированный экскурсионный тур обсерватория в Червишево – гордость села, излюбленное место астрономов и всех, кого влечет звездное небо. Зимой здесь экскурсии не проводятся, но посмотреть "Старую башню" можно изнутри.

Радушно встретила гостей акваферма "Рыбное подворье". На предприятии общественникам показали весь производственный цикл - от малька до крупной рыбы, раскрыли особенности выращивания форели, стерляди, осётра и других видов рыбы.

Следующим пунктом выездного заседания стал парк имени купца и мецената Алексея Памфилова, который открылся в с. Мичурино месяц назад. Как рассказала глава Червишевского МО Ирина Осадченко выдающийся земляк оставил большой след в истории сел и деревень. Сейчас в парке можно посмотреть и деревянную стену с двумя старинными наличниками, рамами с фотографиями об истории Мичурино и его жителях.

Завершился тур в этнографическом парк "Юрибей". По мнению общественников – это подходящее место для отдыха семьей, творческих мастер-классов, экскурсий для школьников и студентов, а также национальных праздников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аквакультура , обсерватория , Червишево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 25.12.2022Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 118,7 миллиардов рублей
16:34 25.12.2022Общественники Тюменского района познакомились с туробъектами Червишево
13:16 25.12.202219 социальных контрактов заключили в Исетском районе за год
19:16 23.12.2022В Тюменской области развивается цифровая трансформация строительного комплекса