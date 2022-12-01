Общественники Тюменского района познакомились с туробъектами Червишево

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Общественники Тюменского района познакомились с обсерваторией и аквафермой в Червишево. Эти и другие объекты входят в туристические маршруты муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Отрыла импровизированный экскурсионный тур обсерватория в Червишево – гордость села, излюбленное место астрономов и всех, кого влечет звездное небо. Зимой здесь экскурсии не проводятся, но посмотреть "Старую башню" можно изнутри.

Радушно встретила гостей акваферма "Рыбное подворье". На предприятии общественникам показали весь производственный цикл - от малька до крупной рыбы, раскрыли особенности выращивания форели, стерляди, осётра и других видов рыбы.

Следующим пунктом выездного заседания стал парк имени купца и мецената Алексея Памфилова, который открылся в с. Мичурино месяц назад. Как рассказала глава Червишевского МО Ирина Осадченко выдающийся земляк оставил большой след в истории сел и деревень. Сейчас в парке можно посмотреть и деревянную стену с двумя старинными наличниками, рамами с фотографиями об истории Мичурино и его жителях.

Завершился тур в этнографическом парк "Юрибей". По мнению общественников – это подходящее место для отдыха семьей, творческих мастер-классов, экскурсий для школьников и студентов, а также национальных праздников.