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О выплате пенсий и пособий в новогодние праздники рассказали тюменцам

Общество, 09:30 27 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, получающие пенсии и социальные выплаты через кредитные организации 8 и 19 числа месяца, получат январские выплаты досрочно — не позднее 30 декабря.

О доставке пенсий и иных социальных выплат в связи с праздничными днями в январе сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области.

Организации почтовых служб в январе доставят пенсии и другие социальные выплаты в соответствии со своим графиком и режимом работы структурных подразделений "Почты России".

Выплату и доставку пенсий жителям Тюмени произведут с 3 января 2023 года. В остальных городах и районах юга Тюменской области дату доставки можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.

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# Пенсионный фонд , праздники

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