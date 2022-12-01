Тюменским экспортерам окажут поддержку по продвижению товаров в Беларусь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Администрация Заводского района Минска Республики Беларусь готова оказать содействие в установлении контактов с представителями тюменских деловых кругов и предприятий. Промышленный комплекс района – это более 40 компаний, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Наиболее известными и крупными промышленными предприятиями являются: Минский автомобильный завод - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", Минский подшипниковый завод, Минский завод колесных тягачей, завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", другие.

Предприятия выпускают дорожную технику, строительные изделия и материалы, медицинское рентгеновское оборудование, инновационные трансформаторные подстанции, лекарственные препараты, биологически активные добавки и многое другое.

По вопросам сотрудничества и импортозамещения тюменские компании могут обратиться в центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": export@obl72.ru, 8-922-002-45-20.