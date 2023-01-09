В Тюменской агломерации в 2022 году в модернизацию сетей водоснабжения вложили 3,5 млрд рублей

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

На реконструкции сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения в Тюмени и Тюменском районе освоено 3,5 млрд рублей, в том числе 2,582 млрд рублей - на городские объекты и 918 млн рублей на объекты Тюменского района, сообщает Росводоканал Тюмень.

"Внушительный объем средств был направлен на реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений и сооружений очистки сточных вод. На водоочистных сооружениях завершаем строительство первой очереди смесителей и отстойников. Продолжается реконструкция насосной станции первого подъема. Для очистки сточных вод в 2022 году выполнили запланированные мероприятия по предотвращению распространения неприятных запахов. В блоке биологической очистки запустили в работу два вторичных отстойника. Ведем строительство третьего блока сооружений", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

В 2022 году тюменский водоканал построил 65 км сетей водоснабжения и водоотведения. Запуск 25-километрового водопровода, который соединил Тюмень, Червишево и Онохино, запланирован на начало 2023 года. Построены сети водоотведения от сел Онохино и Мальково, а в следующем году там начнется строительство канализационных насосных станций с точками слива. В городе ведется строительство кольцевого водовода. Реконструированы КНС-2 и коллектор в районе Гилевской рощи, где проложены два напорных трубопровода диаметром 1400 мм и общей протяженностью более трех километров.

В 2023 году предприятие продолжит реализацию начатых проектов по строительству водопроводных сетей для обеспечения чистой водой поселений, расположенных по Московскому тракту, коллектора Каскара - Тюмень, будет продолжено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Боровский, а также начнется прокладка водоводов в Мальково и Горьковку. В городе продолжится реконструкция КНС и сетей.