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Почетные граждане Тюмени могут пользоваться парковками бесплатно

Общество, 19:32 28 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане со званием "Почетный гражданин города Тюмени", могут пользоваться парковками бесплатно. Постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук.

Таким образом, в Тюмени пополнился список льготной категории граждан, претендующих на право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатно парковаться на стоянках в Тюмени уже имеют право: автомобили экстренных оперативных служб; транспорт, принадлежащий людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто их перевозит; электромобили, которые приводятся в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаются с помощью внешнего источника электроэнергии. Бесплатно оставлять автомобили на парковках города могут многодетные семьи.

Напомним, все тюменцы и гости города могут бесплатно пользоваться городским парковочным пространством в праздничные нерабочие и выходные дни.

С Реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).

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# парковки , почетный знак

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