Почетные граждане Тюмени могут пользоваться парковками бесплатно

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане со званием "Почетный гражданин города Тюмени", могут пользоваться парковками бесплатно. Постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук.

Таким образом, в Тюмени пополнился список льготной категории граждан, претендующих на право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Бесплатно парковаться на стоянках в Тюмени уже имеют право: автомобили экстренных оперативных служб; транспорт, принадлежащий людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто их перевозит; электромобили, которые приводятся в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаются с помощью внешнего источника электроэнергии. Бесплатно оставлять автомобили на парковках города могут многодетные семьи.

Напомним, все тюменцы и гости города могут бесплатно пользоваться городским парковочным пространством в праздничные нерабочие и выходные дни.

С Реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).