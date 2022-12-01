Почетные граждане Тюмени могут пользоваться парковками бесплатно
Граждане со званием "Почетный гражданин города Тюмени", могут пользоваться парковками бесплатно. Постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук.
Таким образом, в Тюмени пополнился список льготной категории граждан, претендующих на право бесплатной парковки, сообщает пресс-служба городской администрации.
Бесплатно парковаться на стоянках в Тюмени уже имеют право: автомобили экстренных оперативных служб; транспорт, принадлежащий людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто их перевозит; электромобили, которые приводятся в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаются с помощью внешнего источника электроэнергии. Бесплатно оставлять автомобили на парковках города могут многодетные семьи.
Напомним, все тюменцы и гости города могут бесплатно пользоваться городским парковочным пространством в праздничные нерабочие и выходные дни.
С Реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22 (звонок бесплатный).