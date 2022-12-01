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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи создают онлайн-сервис для мужчин

Общество, 14:39 29 декабря 2022

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Онлайн-сервис для мужчин разрабатывают тюменские врачи. Проект "Мужчина 2.0" предусматривает новый подход к оказанию медицинской помощи мужскому населению, модернизации работы кабинетов раннего выявления заболеваний, сообщает Тюменский ГМУ.

Цель проекта - через совершенствование системы профилактики снизить заболеваемость жителей региона трудоспособного возраста и увеличить продолжительность их жизни.

"Продолжительность жизни мужчин в России в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин. Они в два раза реже обращаются к врачу, многие не знают о пользе кабинетов раннего выявления заболеваний. Проведенное исследование показало, что у сильной половины есть запрос на удобный онлайн-сервис поиска, навигации и маршрутизации по вопросам оказания медицинской помощи", - говорят авторы проекта.

На первом этапе реализации инициативы в 2023 году предполагается создать образовательную программу по гендерному консультированию для медицинских работников Тюмени. Она будет запущена в сентябре 2023 года на базе Тюменского медицинского университета.

Параллельно планируется модернизировать работу кабинетов раннего выявления заболеваний в поликлиниках города, в том числе обучив сотрудников новым компетенциям.

В 2023 году начнется работа над информационным ресурсом и онлайн-сервисом. Ожидается, что она будет завершена в середине 2025 года.

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# Тюменский медицинский университет

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