Мария Трофимова назвала точки роста туротрасли в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Термальные источники, улица Дзержинского в Тюмени, регулярные авиарейсы из центральных регионов страны в Тобольск - это основные точки роста туристической отрасли в Тюменской области в 2023 году.

Об этом заявила директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Она отметила, что 2023 год пройдёт под знаком развития туризма в Тобольской агломерации, здесь появятся новые термальные источники, новые отели и продолжится реконструкция Базарной площади. В Тюмени отличный центр притяжения - улица Дзержинского. Она ещё только обретает свой облик, но в планах - это "Тюмень купеческая" с погружением в историю и знакомством с уникальными ремёслами.

Обо всех новых объектах и маршрутах можно узнать в центре Visit Tyumen, который находится в ЦУМе, и на сайте проекта.