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Юные тюменцы поздравили спасателей с Новым годом и Рождеством 

Общество, 16:42 07 января 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

С Новым годом и Рождеством поздравили пожарных юные тюменцы. 14-ю пожарно-спасательную часть Тюмени посетили ученики школы № 65.

Школьники поблагодарили пожарных за нелегкий, но важный труд, подарили открытки с теплыми пожеланиями и устроили костюмированное поздравление.

В свою очередь огнеборцы показали ребятам пожарную технику, дали примерить боевую одежду и напомнили о правилах безопасности.

Отметим, что мероприятие организовано общероссийским общественным движением детей и молодежи "Движение первых".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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