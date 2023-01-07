Юные тюменцы поздравили спасателей с Новым годом и Рождеством

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

С Новым годом и Рождеством поздравили пожарных юные тюменцы. 14-ю пожарно-спасательную часть Тюмени посетили ученики школы № 65.

Школьники поблагодарили пожарных за нелегкий, но важный труд, подарили открытки с теплыми пожеланиями и устроили костюмированное поздравление.

В свою очередь огнеборцы показали ребятам пожарную технику, дали примерить боевую одежду и напомнили о правилах безопасности.

Отметим, что мероприятие организовано общероссийским общественным движением детей и молодежи "Движение первых".