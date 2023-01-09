В Тюмени 120 школьников из разных городов постигали азы хирургии и офтальмологии

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120 учеников 8-11 классов из школ Тюменской области, Югры и Ямала, Екатеринбурга и Челябинска прошли обучение в зимней Медико-фармацевтической школе Тюменского медицинского университета с 4 по 7 января. Впервые в программу обучения включили медицинские дисциплины.

По информации пресс-службы вуза, ребята обучились приемам первой помощи, изучили хирургические швы, провели стоматологические манипуляции, на занятии по офтальмологии оценили остроту зрения и осмотрели глазное дно. Руководитель школы, доцент Тюменского ГМУ, кандидат педагогических наук Денис Трушников отметил, что нововведение признали удачным как школьники, так и преподаватели вуза.

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Отметим, что занятия со школьниками проводили преподаватели Тюменского ГМУ, МФТИ и МГУ им. Ломоносова.

Следующая Медико-фармацевтическая школа в Тюменском медицинском университете пройдет с 27 по 30 марта. Ее тема - "Цвет и свет". Отбор стартует в последнюю неделю февраля. Без предварительных испытаний ее участниками станут иногородние ребята, которые не смогли приехать на первую смену 2023 года, а также лучшие выпускники зимнего потока.