В Тюменской области из-за морозов отменили автобусные рейсы в Курган и Казахстан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько рейсов отменил тюменский автовокзал из-за морозов 9 января.

"Утром автобус не поехал в Реж, Юргу, Лебедевку, Армизон, Абатск, Голышманово. Отменили рейсы в Шадринск и Лисаковск, потому что в Казахстане тоже непогода", – сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в диспетчерской службе городского автовокзала.

Также сейчас отменены два рейса на Курган.

По данным на 11 часов, столбики термометров в Тюмени опустились до минус 31 градуса. Средняя скорость ветра – два метра в секунду.

Отметим, из-за низкой температуры воздуха в школах отменены занятия второй смены для учеников 1-9 классов.

Инна Пахомова