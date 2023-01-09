В школах Тюмени из-за морозов объявлена актировка для второй смены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия второй смены для учеников 1-9 классов в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 9 января, сообщает информационный центр правительства региона.

Образовательный процесс в школах организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По данным на 10 часов 40 минут столбики термометров в областном центре опустились до минус 32 градусов. Скорость северо-западного ветра достигает 3 метров в секунду.

Напомним, для первой смены занятия для учеников 1-9 классов в школах Тюмени тоже отменили.