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В школах Тюмени из-за морозов объявлена актировка для второй смены

Общество, 10:47 09 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия второй смены для учеников 1-9 классов в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 9 января, сообщает информационный центр правительства региона.

Образовательный процесс в школах организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По данным на 10 часов 40 минут столбики термометров в областном центре опустились до минус 32 градусов. Скорость северо-западного ветра достигает 3 метров в секунду.

Напомним, для первой смены занятия для учеников 1-9 классов в школах Тюмени тоже отменили.

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# актировка , аномальные морозы , школьники

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