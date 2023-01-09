В школах Тюмени из-за морозов объявлена актировка для 1-9 классов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия первой смены для учеников 1-9 классов в школах Тюмени отменяются из-за низкой температуры воздуха 9 января, сообщает администрация города.

Образовательный процесс в школах организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По данным на 6 часов 10 минут, столбики термометров в областном центре опустились до минус 30 градусов. Скорость северо-западного ветра достигает 4 метров в секунду.

Напомним, занятия для 1-4 классов отменяются при температуре воздуха ниже минус 30 градусов и ветре менее 2 метров в секунду, а также при минус 25 градусах и скорости ветра более 2 метров в секунду.

Школьники 1-9 классов остаются дома при минус 35 градусах и скорости ветра менее 2 метров в секунду, и если столбики термометров опустятся ниже минус 30, а ветер подует с порывами более 2 метров в секунду.

Учащиеся 1-11 классов не идут в школу при 40 градусах мороза и скорости ветра меньше 2 метров в секунду, а также при температуре воздуха ниже минус 35 градусов и порывами ветра более 2 метров в секунду.

Узнать об актировках можно на официальном сайте администрации Тюмени, в сообществе "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте, в группе "Администрация города Тюмени" в "Одноклассниках".