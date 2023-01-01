В Тюмени открылась выставка, посвященная 75-летию Сергея Корепанова

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Тюменской эпохой в лицах назвал выставку, посвященную 75-летию Сергея Корепанова, открывшуюся в областной думе, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

В те полвека, которые проработал на тюменской земле Сергей Корепанов, вместились события, ставшие поворотными в судьбе страны и региона. На его комсомольскую юность выпали великие и романтичные годы освоения богатств Ямала и работа с людьми, которые эту историю творили. Константин Миронов, Василий Подшибякин, Мирон Ямкин, Николай Бабин, Сергей Харючи, Юрий Неелов и сотни других людей – строителей, геологов, оленеводов, нефтяников, рыбаков…

Его вклад в развитие Ямала бесценен. Сергей Корепанов и был дальновидным политиком, стоял у истоков создания ямальского парламентаризма, отстаивал статус округа как равноправного субъекта Федерации и был причастен к созданию договора сотрудничества между тремя регионами: Тюменской области, Югры и Ямала. Это работа с такими разными лидерами региона, как Леонид Рокецкий, Юрий Шафраник, Александр Филипенко, Владимир Ульянов, Владимир Якушев, Сергей Собянин, Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова.

"За полвека, что я с ним был знаком, еще с комсомольских времен, он менялся как личность, но константой его личности всегда оставалось постоянство, какую бы должность он не занимал, каким бы делом не занимался, - подчеркнул Геннадий Чеботарев. - Он не был зазнайкой, не выпячивал свою роль, но он был партнером, работящим лидером".

Удивительную и скрытую от большинства глаз особенность юбиляра отметил писатель, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Омельчук. "Наш самый большой мудрец сохранил в себе ребячью душу, - пояснил он. – Это был вечный ребенок, пацан, умевший искренне удивляться и радоваться новому знакомству, открытию". Наверное, именно это качество позволяло ему находить общий язык и взаимопонимание с радиоптенцами, которые четверть века слетались в Тюмень со всего Советского Союза, а потом и из всех регионов России.

В 1993 году "Регион-Тюмень" впервые провел фестиваль детских радиопрограмм "Птенец". Одной из его главных целей было возрождение детского радио в городах и поселках региона, а позже и по всей России, а одним из главных спонсоров все эти годы оставался Сергей Корепанов.

"Он находил среди этой шумной гвардии своих единомышленников, товарищей, несмотря на разность в возрасте, - подчеркнул Анатолий Омелчук. - Мощный сильный орел среди этих желторотых птенцов радиоэфира".

Название выставки "Дорога длинною в жизнь", по словам председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного, лишь отчасти охватывает всю широту и глубину события. "Мы все проходим свою жизненную дорогу, у каждого она своя, - отметил он. - У кого-то – это проселочная тропа, но это нисколько не умаляет жизнь того или иного человека. У кого-то - это региональная трасса, которая связывает регионы. А есть люди, у которых - это широкая просторная, наполненная содержанием трасса, которая связывает не только территорию нашей страны и говорит об истории нашей страны, но отчасти связанная и с историей мира. Именно такая дорога была при жизни у Сергей Евгеньевича Корепанова. Эта дорога не была очень гладкой, порой она была очень ухабистой, непростой, но в любых ситуациях Корепанов прошел по ней с гордо поднятой головой. С заботой о тех, кто окружает окружает его, с думой о будущем и, конечно же, в это будущее он был устремлен. Вот эта дорога, к сожалению, сегодня оборвалась, мы впервые за многие годы встретили новый год без него".

Но у каждого человека, уверен Евгений Заболотный, дорога больше жизни.

"И это не та дорога, о которой мы говорим в наших молитвах, - пояснил он. - У каждого человеке эта дорога после жизни продолжается по-разному. У кого-то она длинною в памяти нескольких поколений, у кого-то сужается до памяти родственников и близких людей. И сегодняшнюю выставку можно назвать не только "Дорогою длинною в жизнь", но и дорогую больше жизни".

Память о Сергее Корепанове, более двадцати лет возглавлявшем Тюменскую областную думу сегодня увековечена в названии улиц в Тюмени и поселке Мужи на Ямале, и памятнике в Салехарде, где он проработал более 30 лет.

Сергей Евгеньевич Корепанов родился 6 января 1948 года в городе Нарьян-Мар Архангельской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации.

В годы мощного экономического развития округа Сергей Корепанов был в гуще событий, с 1973 по 1990 годы работал в комсомольских и партийных органах, в том числе первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ и первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома партии. Принимал непосредственное участие в строительстве новых городов, создании крупных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

За время работы Корепанова в должности председателя Тюменской областной думы значительно упорядочены и укреплены отношения органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, в основе которых Договор между органами государственной власти области и автономных округов. Именно тогда было прекращено противостояние, установлено политическое согласие, что сыграло определяющую роль в социально-экономическом развитии области и автономных округов.

Договор органов государственной власти трех субъектов был утвержден в 2004 году постановлением областной думы, в соответствии с которым и созданы условия для гарантированного обеспечения конституционных прав и свобод населения, в 2018 году договор был пролонгирован до 2025 года.

Сергей Корепанов награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом Александра Невского, почетной грамотой президента РФ, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", высшей наградой Государственной Ддумы – знаком "За заслуги в развитии парламентаризма" и высшей наградой Совета Федерации – знаком "За развитие парламентаризма", а также многими ведомственными и общественными наградами. За большой личный вклад в развитие принципов федерализма и укрепления дружбы между народами Российской Федерации, реализацию социальной и экономической политики Российской Федерации на Крайнем Севере, укрепление российской государственности награжден почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, почетной грамотой Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации (2003 г.), почетной грамотой губернатора Тюменской области (2004 г.), знаком отличия "Парламент России" (2006 г.). Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области (2007 г.), почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа (2009 г.). В ноябре 2019 года награжден знаком "Почетный полярник".

Сергей Корепанов умер 28 июня 2022 года.

Борис Олейник