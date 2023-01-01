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347 российских и иностранных студентов участвуют в олимпиаде "Я - профессионал" по нефтегазовому делу в Тюмени

Общество, 10:35 11 января 2023

www.utmn.ru

347 бакалавров и магистрантов из 33 российских регионов, иностранные студенты из Алжира, Казахстана, Киргизии, Нигерии, Туркменистана и Узбекистана примут участие в заключительном этапе олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело". В шестой раз организатором его проведения выступает Тюменский госуниверситет.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, участники олимпиады представляют 51 вуз и 8 филиалов, в том числе один – в Ташкенте. В этом году соревнования пройдут с февраля по апрель в дистанционном формате в два тура – полуфинал и финал.

Олимпиадные задания разработали представители индустрии, среди которых "Газпром нефть", "Роснефть", СИБУР, "Лукойл" и другие.

Дипломанты олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" смогут учиться в Передовой инженерной школе ТюмГУ по уникальным практико-ориентированным программам магистратуры, разработанным совместно с "Газпром нефтью", а также пройти стажировки в нефтегазовых компаниях.

Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

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# нефтегазовая отрасль , олимпиада , ТюмГУ

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