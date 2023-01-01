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Большим шоу выпускников отметит 15-летие кафедра музыкального искусства эстрады ТГИК

Общество, 08:51 12 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большим шоу выпускников отметит 15-летие со дня образования кафедра музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 3 февраля в 19 часов. Концерт соберет лучших артистов музыкальных театров, победителей множества конкурсов и шоу-проектов, вокалистов и музыкантов - выпускников кафедры.

По информации организаторов, автор и руководитель проекта - заведующая кафедрой, профессор ТГИК Ирина Бархатова. Хореографы-постановщики: Александра Балецкая и Лора Поторочина. Музыкальные руководители: Татьяна Головина, Нина Марченкова, Наталья Толмачева и Дарья Лобанова.

Билеты по ссылке.

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# вокал , ТГИК

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