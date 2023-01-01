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Короткометражку "Не в те дебри" тюменских подростков презентовали в соцсетях

Общество, 18:14 12 января 2023

скриншот трейлера фильма "Не в те дебри" | Фото: скриншот трейлера фильма "Не в те дебри"

Короткометражный фильм "Не в те дебри" опубликовали в сообществе тюменской кинокомпании "REC72" во ВКонтакте.

Главная героиня Света во время святочных гаданий нарушила правила проведения ритуала. Это повлекло за собой опасные последствия. Чтобы исправить ошибку, девушка отправляется в путешествие, но предсказанию суждено сбыться. Действие разворачивается примерно в XVI-XIX веках на Руси.

Реализацией проекта практически полностью занимались подростки. Работа над фильмом с учетом написания сценария, кастинга, подготовки реквизита, костюмов и локаций, набора команды, съемок, монтажа и саунд-дизайна заняла месяц. Как отмечают авторы, фильм "уютный", подойдет для семейного просмотра.

Продолжительность составляет чуть более 25 минут. Возрастное ограничение: 12+.

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# кино , подростки , фильмы

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