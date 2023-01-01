Предприниматели Тюменской области привлекли 3,3 млрд рублей льготных заемных средств в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматели Тюменской области для реализации своих проектов в 2022 году привлекли более 3,3 млрд рублей заёмных средств в виде микрозаймов, банковских гарантий и кредитов при содействии программы "Гарантийный фонд".

По информации регионального инвестиционного агентства, 154 субъекта малого и среднего предпринимательства получили кредитные средства, из них более 30 человек - начинающие предприниматели, со сроком реализации бизнеса до одного года, и шесть - самозанятых. 65 % от общего объема поручительств предоставлено предприятиям, реализующим свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, производства, сферы услуг.

По словам начальника отдела гарантийного фонда инвестагентства Марии Покалюхиной, участниками программы являются 15 финансовых организаций, в том числе микрокредитная финансовая организация и лизинговая компания.

"В 2022 году мы сохранили условия для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. Ставка вознаграждения, независимо от цели финансирования, составляет 0,5 годовых, максимальный объем поручительства от основного долга – 70 процентов. Предприниматели региона неоднократно обращаются за поручительством при привлечении кредитных средств на реализацию новых проектов, масштабирование и расширение действующего бизнеса, для эффективного функционирования предприятия в настоящем времени, что говорит об эффективности гарантийной поддержки на территории области", - рассказала она.

Подробнее о гарантийном фонде и поддержке бизнеса по ссылке.

Контакты фонда в Тюмени: ул. Хохрякова, 53, телефон: 8 (3452) 50-77-23, e-mail: pokaluhina@iato.ru, https://www.iato.ru/, мойбизнес-72.рф.