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Тюменские старшеклассники могут выиграть путевку на обучение в "Сириусе"

Общество, 09:46 13 января 2023

Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте | Фото: Центр робототехники и АСУ во ВКонтакте

Поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы" предлагают школьникам Тюменской области. Прием заявок уже стартовал и продлится до 15 февраля на сайте. Победители станут участниками образовательной программы центра "Сириус" в Сочи, сообщают организаторы.

Учащиеся 7-11 классов, а также студенты могут выбрать одно из 13 направлений. Среди них: "Агропромышленные и биотехнологии", "Генетика и биомедицина", "Космические технологии", "Нанотехнологии", "Умный город и безопасность", "Современная энергетика", "Освоение Арктики и Мирового океана" и другие.

С 16 февраля по 25 марта состоится отборочный этап конкурса. По его итогам ребята представят свои научно-технологические проекты в заключительном этапе состязания с 10 апреля по 15 мая.

Имена лучших авторов проектов организаторы назовут 20 мая. Победители станут участниками программы "Большие вызовы", которая пройдет в июле в "Сириусе". Школьники поработают в команде под руководством ученых, инженеров и разработчиков, а на фестивале проектов презентуют итоги работы.

Также победители получат до десяти дополнительных баллов при поступлении в вуз и смогут в дальнейшем претендовать на грант президента РФ. Кроме того, ребята смогут участвовать в научных мероприятиях "Сириуса" и пройти стажировку в подразделениях Фонда "Талант и успех".

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# Большие вызовы , конкурс , Сириус

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