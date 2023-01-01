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На онлайн-выставки к 80-летию прорыва блокады Ленинграда приглашают тюменцев

Общество, 08:25 17 января 2023

группа "Музей Победы" ВКонтакте | Фото: группа "Музей Победы" ВКонтакте

На онлайн-программу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда приглашают жителей Тюменской области 18 января. На сайте музея пройдут три виртуальные выставки, онлайн-экскурсия и кинопоказы.

В годовщину прорыва блокады впервые будет представлена новая мультимедийная выставка "Искра надежды". Она посвящена операции "Искра", в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. Электронная экспозиция "Ленинград в открытках блокадного периода" содержит уникальную коллекцию открыток блокадного города на Неве. Виртуальный выставочный проект "Ленинград. Дорога жизни" посвящен истории создания и функционирования единственной транспортной магистрали, проходившей по Ладожскому озеру и связывавшей блокадный Ленинград со страной.

Также пользователей ждет виртуальная экскурсия "Непокоренный Ленинград" и показ документального фильма "Дети в блокадном Ленинграде".

Возрастная категория: 12+.

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# Великая Отечественная война , история

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