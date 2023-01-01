230 тыс. рублей компенсации получит тюменка за некачественную медпомощь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в 230 тыс. рублей получит в Тюмени девочка, которой оказали некачественную медицинскую помощь.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в феврале 2019 года двухлетней тюменке с болями в животе в поликлиникой № 17 и Областной клинической больницей № 2 несвоевременно диагностировали сахарный диабет и запоздали с началом лечения, что повлекло экстренную госпитализацию ребенка и дальнейшее стационарное лечение.

Мать девочки обратилась в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском к медицинским учреждениям о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней дочери.

Суд вынес решение о взыскании с ответчиков в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 230 тыс. рублей.